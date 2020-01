Tennis, Australian Open: Nadal in scioltezza, al secondo turno anche Thiem

AUSTRALIAN OPEN

Nessuna sorpresa tra i big che hanno disputato nella notte il primo turno degli Australian Open. Rafa Nadal batte il boliviano Hugo Dellien con il punteggio di 6-2 6-3 6-0. Lo spagnolo deve soffrire nel primo set, chiuso in 53', poi si trova la strada spianata verso la vittoria: al secondo turno affronterà il vincente tra Sousa e Delbonis. Avanti anche Dominic Thiem, che regola per 6-3 7-5 6-2 il francese Adrian Mannarino.

Tutto secondo pronostico. Rafa Nadal piega in tre set le resistenze di un Hugo Dellien comunque molto bravo a far soffrire il numero uno del mondo nel primo set. È infatti in questo parziale che Nadal fatica nell'allungare sull'avversario, strappandogli sì i primi due servizi, ma al prezzo di due game lunghissimi, in cui il boliviano annulla altre due palle break. Dellien nel terzo game ha anche la possibilità di guadagnarsi il controbreak del 2-1, Nadal salva due palle break e non rischia più. Il maiorchino vola sul 5-0, poi si distrae e concede due game consecutivi all'avversario, gli unici del primo set. Le altre due frazioni scorrono via molto più velocemente: nel secondo ci sono tre break consecutivi, due del maiorchino, che vince 6-3. Nel terzo set arriva un bagel che chiude la pratica in due ore e quattro minuti di gioco. Il numero uno del mondo, che ha avuto parole di stima per Dellien nel post-match, se la vedrà al secondo turno con il vincitore della sfida tra Federico Delbonis e João Sousa.

Per quanto riguarda gli altri big, avanza al secondo turno il numero 5 del mondo Dominic Thiem. Il finalista dell'ultimo Masters batte in tre set Adrian Mannarino: 6-3 7-5 6-2 i parziali, per una partita durata due ore e 23 minuti. Avanti anche il numero 9 Atp Roberto Bautista-Agut, che travolge nel derby spagnolo Feliciano Lopez (6-2 6-2 7-5).

TABELLONE FEMMINILE

Nessuna sorpresa nemmeno tra le donne. La numero due del mondo Karolina Pliskova si sbarazza di Kristina Mladenovic con il punteggio di 6-1 7-5. Belinda Bencic, numero 7 Wta, regola 6-3 7-5 Anna Karolina Schmiedlova. Già eliminata Maria Sharapova, che a fine torneo sarà numero 366 al mondo: Masha viene sconfitta 6-3 6-4 da Donna Vekic e sarà fuori dalle 300 migliori giocatrici. Non le accadeva da 18 anni.

