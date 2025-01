Tennis, Australian Open: Fritz out a sorpresa, Sonego vola agli ottavi

Tutto semplice per Iga Świątek, che prosegue il suo percorso netto in questi Australian Open: nessun set perso e punteggi netti, come nel 6-1, 6-0 su Emma Raducanu. La britannica cede in 1h10' e la polacca avanza agli ottavi di finale, dove sfiderà una rivale alla portata: la tedesca Lys elimina la rumena Cristian, che aveva sconfitto Bronzetti, col punteggio di 4-6, 6-3, 6-3. Nessuna difficoltà anche per Elena Rybakina (6), col 6-3, 6-4 sull'ucraina Yastremska (32), mentre scatta l'eliminazione a sorpresa per Beatriz Haddad Maia. La brasiliana, testa di serie numero 15, si fa sorprendere da Kudermetova (6-4, 6-2). Duello molto intrigante, negli ottavi, tra Emma Navarro (8) e Daria Kasatkina (9): la statunitense ha la meglio su Ons Jabeur in tre set (6-4, 3-6, 7-5), la russa sconfigge Putintseva (24) col punteggio di 7-5, 6-1.