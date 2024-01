Tennis, Australian Open: finisce il sogno di Paolini, ai quarti va Kalinskaya

AUSTRALIAN OPEN

Non c'è gara agli ottavi: la russa si impone 6-4, 6-2 sulla 28enne e passa il turno. Italia senza giocatrici nel tabellone femminile

Si interrompe agli ottavi di finale il sogno di Jasmine Paolini agli Australian Open: l'azzurra perde 6-4, 6-2 contro Anna Kalinskaya, che vola ai quarti. Netto il successo della russa, che si impone in appena un'ora e 17 minuti di gioco strappando due volte il servizio nel corso del primo set e dominando il secondo. Con l'eliminazione della 28enne, l'Italia resta senza giocatrici nel tabellone femminile di Melbourne.

Niente da fare: anche l'ultima italiana saluta il tabellone femminile degli Australian Open. Dopo un'ora e 17 minuti di gioco, Jasmine Paolini saluta Melbourne perdendo 6-4, 6-2 contro Anna Kalinskaya, che insieme a Noskova si conferma la sorpresa di quest'edizione. La russa non si scompone mai, neanche quando, nel corso del primo set, sale sul 2-1 ma incassa il controbreak. Immediata la risposta: 3-2 alla terza palla break a disposizione, un vantaggio che la 28enne non riuscirà più ad annullare. Anzi: la numero 75 della classifica Wta ha anche a disposizione la possibilità di strappare per la terza volta nel set il servizio, ma alla fine Paolini si difende riuscendo tuttavia solo a rimandare il verdetto.

Portatasi sull'1-0 nel conto dei parziali, Kalinskaya vola e, ad eccezione di tre palle break concesse (ma annullate) al primo turno in battuta, è dominante: passa dall'1-2 al 6-2, cinque game di fila che le valgono la vittoria e il passaggio del turno. La russa attende ora di scoprire la sua avversaria: sarà una tra la cinese Zheng e la francese Dodin. Saluta, invece, Jasmine Paolini, che va vicinissima ai quarti ma ottiene comunque il suo miglior risultato in carriera in uno Slam.