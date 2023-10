Tennis, Atp Vienna: il derby azzurro va a Sinner

TENNIS

© Getty Images Il derby italiano all'Atp di Vienna va a Jannik Sinner, che agli ottavi batte Lorenzo Sonego. In Austria finisce 6-2, 6-4 per il numero 4 al mondo, che con tre break nei due parziali si assicura la vittoria sul torinese. Adesso, il 22enne di San Candido trova, ai quarti, l'americano Frances Tiafoe, che ha battuto in rimonta 5-7, 6-1, 6-4 il francese Gael Monfils: in palio la semifinale. Saluta, invece, Matteo Arnaldi, battuto nettamente dal russo Andrey Rublev (7-5, 6-3).

Il cemento austriaco premia Jannik Sinner, che vince il derby tutto italiano con Lorenzo Sonego e vola ai quarti di finale dell'Atp di Vienna. Il torinese offre una strenua resistenza, soprattutto nel secondo set, ma deve arrendersi al 22enne di San Candido che si impone 6-2, 6-4. Match subito indirizzato dall'attuale numero 4 al mondo, che già al secondo turno in battuta strappa il servizio per volare sul 3-1. Il piemontese deve subito annullare altre due palle break, poi cede nel settimo game e Sinner ne approfitta, chiudendo sul 6-2. Nel secondo parziale, invece, ecco l'unica occasione per Sonego di strappare il servizio: arriva al terzo turno in battuta sul 3-2, ma l'altoatesino evita complicazioni e, anzi, sfrutta la terza a disposizione nel game successivo per ipotecare la sfida.

Sonego resiste finché può, poi al momento di servire per il match Sinner non sbaglia: 6-4 e passaggio del turno per uno dei migliori tennisti di questo 2023. Ora, il prossimo avversario è lo statunitense Frances Tiafoe: in palio la semifinale e la possibilità di conquistare l'ennesimo atto conclusivo di un anno solare da incorniciare per Sinner, che si avvicina nel migliore dei modi alle Finals e alla Coppa Davis. Saluta, invece, Lorenzo Sonego, che lotta ma non riesce a conquistare un successo che lo avrebbe avvicinato nuovamente alla top 50 della classifica Atp.

Eliminato anche Matteo Arnaldi: troppo forte Andrey Rublev, che vince 7-5, 6-3 in un'ora e mezza di gioco e si qualifica per il quarto di finale contro Zverev (6-2, 6-4 a Norrie).