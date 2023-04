Tennis, Atp Montecarlo: Sinner perde la maratona con Rune

ATP MONTE-CARLO

L'altoatesino cede in tre set al danese, che in finale sfiderà Rublev

© Getty Images Si ferma in semifinale la corsa di Jannik Sinner nell'Atp sulla terra rossa di Montecarlo. L'altoatesino cede in tre set a Holger Rune, che si impone in rimonta e con il punteggio di 1-6, 7-5, 7-5, con il match che viene anche sospeso per pioggia. Eppure, la sfida sembrava in mano al 21enne di San Candido, che non riesce però a centrare la seconda finale del suo 2023. Adesso, il danese si giocherà il titolo contro Rublev, che elimina Fritz.

Beffa clamorosa per Jannik Sinner, che ad un passo dal tie-break nel terzo set cede 6-1, 5-7, 5-7 contro Holger Rune: per il danese si aprono così le porte della finale dell'Atp di Montecarlo. Per la terza volta consecutiva nel 2023, l'altoatesino arriva al penultimo atto di un torneo, ma manca ancora l'appuntamento con il primo Masters 1000 in carriera.

Eppure, il match, che inizia con forte ritardo a causa della pioggia che rallenta la sfida tra Rublev e Fritz, sembra partire bene: netto 6-1 nel primo parziale. Nel secondo, però, il danese vola subito sul 3-0. A quel punto, la pioggia interrompe il match, che riprende soltanto in serata. Rune completa l'opera e pareggia con il 7-5 del secondo parziale, ma non prima di un ultimo e decisivo break vista la momentanea rimonta di Sinner (5-5).

Nel terzo set, Sinner deve annullare ben cinque palle break per evitare di cedere subito il servizio. Proprio al dodicesimo game, ecco il crollo: avanti 30-0 e a due punti dal tie-break, il danese conquista quattro punti di fila, chiudendo anche l'ultimo parziale sul 7-5 e volando all'atto conclusivo sulla terra rossa di Montecarlo.

L'avversario in finale di Rune sarà Andrey Rublev: il russo batte in rimonta l'americano Taylor Fritz, battuto con il punteggio di 5-7, 6-1, 6-3 in un match dominato nella seconda parte di gara, quando il numero 6 della classifica Atp lascia soltanto quattro game in due set allo statunitense.