Tennis, Atp Montecarlo: Nadal agli ottavi sul velluto, fuori Schwartzman e Hurkacz  

ATP MONTECARLO

Il maiorchino si sbarazza di Delbonis senza grossi patemi, l’argentino e il polacco uniche teste di serie eliminate della giornata

Nel secondo turno dell’Atp Master 1000 di Montecarlo esordisce con il botto Nadal, che concede solamente tre game a Delbonis liquidandolo con un secco 6-2, 6-1. La maggior parte delle teste di serie strappano così il pass per gli ottavi di finale, da Dimitrov a Bautista Agut, mentre Schwartzman e Hurkacz abdicano da favoriti, classifiche alla mano. L’argentino cede 6-3, 6-3 al norvegese Ruud, il polacco cade 6-4, 6-1 contro il britannico Evans.



Se questo è un biglietto da visita, la concorrenza è più che avvisata del pericolo. Nadal si presenta infatti all’Atp Master 1000 di Montecarlo sconfiggendo senza possibilità di appello l’argentino Delbonis, concedendogli solamente la miseria di tre game in tutta la partita. 6-2, 6-1 il risultato finale che promuove il maiorchino agli ottavi di finale, dove se la vedrà con il bulgaro Dimitrov. Il numero 13 del tabellone ha infatti anch’egli avuto la meglio nel suo match del secondo turno, anche se con qualche problemino in più rispetto al numero 3 al mondo. Contro il francese Chardy è infatti servito il tie break per aggiudicare il primo set, guadagnando poi lo slancio per chiudere la contesa sul 7-6, 6-4.

Anche Bautista Agut ha faticato relativamente per avere la meglio sullo statunitense Paul 6-4, 6-2, e ora all’orizzonte vede il russo Rublev che si è sbarazzato di Caruso in mattinata. Avanti anche il cileno Garin sull’australiano Millman (6-1,6-4), mentre sono due le teste di serie - match degli italiani a parte - a lasciare il Principato di Monaco anzitempo in giornata. Prima di tutto l’argentino Schwartzman, numero 7 del tabellone, che si è fatto sorprendere all’esordio dal norvegese Ruud con il punteggio di 6-3, 6-3: poi il polacco Hurkacz, sconfitto dal britannico Evans con il tabellone luminoso fisso sul 6-4, 6-1. Il 30enne nativo di Birmingham si è guadagnato così con merito la possibilità di confrontarsi con Djokovic negli ottavi di finale. Negli altri match passaggio del turno anche per Pouille e Krajinovic, che hanno battuto rispettivamente Popyrin e il “lucky loser” Londero. Proprio il serbo sarà l’avversario di Fognini nella fase successiva, quella riservata ai migliori 16 tennisti presenti a Montecarlo.