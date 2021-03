Tennis, ATP Miami: Sinner vola agli ottavi, battuto Kachanov

Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi del Miami Open, primo torneo ATP Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 4.299.205 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la casa dei Miami Dolphins di football NFL) in Florida. Il 19enne di Sesto Pusteria, numero 31 del ranking (con questa vittoria salirà al numero 28) e 21esima testa di serie, ha battuto in rimonta in tre set il russo Karen Khachanov, numero 22 ATP e 14esima testa di serie, con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-4 in 2 ore e 52 minuti di una vera e propria battaglia.