Tennis, Atp Miami: Sinner torna in campo e batte Vavassori

MASTERS 1000

Il derby italiano va all'altoatesino, che si impone 6-3, 6-4 e va al terzo turno: sfiderà Griekspoor. Avanti anche Arnaldi, bene Paolini nel femminile

© ansa Dopo un rinvio e tanta attesa, Jannik Sinner torna in campo nell'Atp di Miami e vince il derby con Andrea Vavassori: si ripartiva da 3-2, finisce 6-3, 6-4 per l'altoatesino, che vola così al terzo turno dove se la vedrà con l'olandese Griekspoor. Avanti anche Matteo Arnaldi, che supera nettamente Bublik. Nel tabellone femminile, fa lo stesso Jasmine Paolini, che con tre game di fila si impone 7-6(8), 7-5 nel match con l'americana Volynets durato due giorni.

TABELLONE MASCHILE

Dopo due giorni e diverse ore di rinvio, Jannik Sinner e Andrea Vavassori riescono a concludere il derby azzurro del secondo turno dell'Atp di Miami: lo vince l'altoatesino, che al terzo sfiderà l'olandese Tallon Griekspoor. Si ripartiva dal 3-2 per il numero 3 al mondo, che trova subito l'allungo decisivo: immediato il break che gli permette successivamente di chiudere il primo set sul 6-3. La differenza emerge anche nel secondo parziale, con Sinner che non concede neanche una palla break e, anzi, sfrutta la prima a disposizione nel set per portarsi sul 4-2. E ci sarebbe anche l'opportunità di strappare ancora il servizio con un'altra palla break, la quarta in totale, ma stavolta Vavassori resiste. In ogni caso, il trionfo del 22enne di Sesto Pusteria è soltanto rimandato: finisce 6-4, 6-3. E dal suo lato del tabellone arrivano ottime notizie: escono sia Paul che Tiafoe, l'eventuale avversario sarebbe uno tra Damm e O'Connell.

L'Italia può sorridere anche grazie a Matteo Arnaldi, che domina il match con Alexander Bublik: finisce 6-4, 6-1 per il sanremese, che dopo un break a vicenda nel secondo turno in battuta evita il tie-break strappando il servizio al kazako e aggiudicandosi il primo set con il punteggio di 6-4. Il numero 38 della classifica Atp non si ferma dopo il vantaggio nel conto dei parziali e vola subito sul 3-0 nel secondo. Bublik prova a resistere ma, dopo aver fallito tre palle break, ne incassa quattro regalando il 5-1 ad Arnaldi. Al momento di servire per il match, il ligure non sbaglia e chiude i conti: al terzo turno se la vedrà con Shapovalov, che elimina Tsitsipas con un netto 6-2, 6-4.

TABELLONE FEMMINILE

Come Jannik Sinner, anche Jasmine Paolini torna in campo per riprendere il suo match ed esattamente come l'altoatesino riparte alla grande: contro l'americana Volynets, l'azzurra ripartiva da 7-6(8), 4-5. La "seconda parte" dal match dura appena un quarto d'ora, perché la numero 14 della classifica Wta concede soltanto tre punti all'avversaria, trovando due break e la rimonta. Finisce 7-6(8), 7-5: ora, Paolini affronterà un'altra statunitense, Emma Navarro.