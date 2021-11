Tennis, ATP Finals: Medvedev batte Ruud e vola in finale

ATP FINALS

Il russo si impone 6-4 6-2 in un incontro mai realmente in discussione. Domani sfiderà il vincente tra Djokovic e Zverev

Daniil Medvedev regola Casper Ruud in un’ora e venti minuti e si aggiudica il primo posto per la finalissima delle ATP Finals di Torino. Nella prima semifinale, il russo vince con un 6-4 6-2 abbastanza semplice, in cui non concede mai al rivale l’opportunità di strappargli il servizio. Il numero 2 al mondo martella nei propri turni di battuta e mette subito in difficoltà Ruud, che si difende come può. Medvedev ottiene il break nel terzo game, approfittando di qualche gratuito dell’avversario, e rimane sempre avanti fino a chiudere 6-4. Nel secondo parziale il norvegese resiste fino al 2-2, poi il russo strappa il servizio ai vantaggi del quinto game approfittando di un errore gratuito. Da quel momento Medvedev non perde più un game e allunga fino al 6-2 finale, chiudendo con un serve and volley già al primo match point. Il russo conferma gli aspetti migliori del suo gioco, già ammirati nelle tre vittorie dei gironi: un servizio potente, grande varietà di gioco e diverse soluzioni per non dare ritmo agli avversari. Domani in finale sfiderà il vincente tra Djokovic e Zverev per difendere il titolo conquistato l’anno scorso a Londra.