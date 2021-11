Tennis, Atp Finals: Djokovic regola facilmente Ruud all'esordio

TENNIS

Il numero uno al mondo vince 7-6(4), 6-2 contro il norvegese e conquista il primo successo del gruppo verde. Cts: capienza resta al 60%

Debutto perfetto alle Nitto Atp Finals 2021 di Torino per Novak Djokovic: il serbo, infatti, supera facilmente Casper Ruud, regolato in due set. Il numero uno al mondo non parte bene, ma recupera il break di svantaggio e si aggiudica il primo set soltanto al tie break (7-4). Nel secondo parziale non c'è storia: netto 6-2 e primo successo nel gruppo verde per Nole, mentre il norvegese si giocherà tutto contro Tsitsipas e Rublev. Getty Images

Comincia bene l'avventura alle Nitto Atp Finals 2021 di Novak Djokovic: il serbo ha solo un vero passaggio a vuoto, proprio all'alba del match, poi riprende i ritmi da numero uno al mondo e regola senza problemi Casper Ruud, ottavo della classifica Atp. Nole incassa subito un break dal norvegese, che si porta sul 2-0. Al terzo turno in battuta, però, il 34enne recupera e risale sul 3-3, costruendosi due set point annullati, però, da Ruud. Inevitabile, dunque, il tie-break, che premia Djokovic, che si assicura il set con quattro punti di fila (dal 3-4 al 7-4). Nel secondo, il serbo mette subito le cose in chiaro e sale sul 4-1, dimostrandosi solido al servizio e cinico nell'approfittare delle uniche due palle break concesse dal norvegese: due giocate che lo portano successivamente sul 6-2 che chiude la contesa. Djokovic ottiene dunque il primo successo del gruppo verde, mentre Ruud debutta con un ko: le altre due sfide contro Tsitsipas e Rublev saranno decisive per le speranze di semifinale del numero 8 al mondo.

NOLE: "ITALIA MIA SECONDA CASA"

"Sinceramente mi sento meglio a parlare in italiano. E' una bellissima sensazione tornare qui. Grazie per il vostro appoggio e il vostro supporto in questi anni". Novak Djokovic si esprime in italiano ringraziando il pubblico del Pala Alpitour dopo il successo ottenuto contro Casper Ruud all'esordio alle Atp Finals di Torino. "L'Italia è sempre stata la mia seconda casa, ho giocato molto in Italia da piccolo, ho avuto coach italiani e ho tanti italiani in squadra - ha ricordato il campione serbo - C'è una forte connessione, e poi il mio italiano non è male". Al termine del match contro il norvegese, Nole è stato premiato per aver chiuso l'anno da numero uno del ranking per la settima volta in assoluto, impresa che gli ha permesso di superare a quota sei il suo idolo Pete Sampras. "E' una delle cose più difficili da fare nel nostro sport, bisogna giocare bene e avere continuità per tutta la stagione. Sono molto orgoglioso - ha aggiunto - Quando ho visto Pete mi sono innamorato subito del tennis, per me è stato un idolo, è qualcosa di incredibile fare meglio di lui. Mi ha sempre dato consigli, è sempre stato molto disponibile con me. Il sogno continua, spero di giocare a questo sport ancora un paio di anni", ha concluso Djokovic prima di rivolgere un pensiero a Berrettini, finito ko ieri durante l'incontro con Zverev. "Gli mando un grande abbraccio, è una bravissima persona - ha detto - Posso immaginare come si senta, per la prima volta le Atp Finals erano in Italia, era qualcosa di speciale per lui. Spero possa tornare per la Coppa Davis o comunque al più presto".

ATP FINALS: CAPIENZA RESTA 60%

Il Cts, che si è riunito oggi pomeriggio, ha respinto - secondo quanto appreso dall'ANSA - la richiesta degli organizzatori delle Atp Finals di aumentare del 7,5% la capienza del Pala Alpitour. Il palazzetto che da ieri ospita le gare potrà dunque continuare ad accogliere spettatori per il 60% della sua capienza, come stabilito venerdì sera dallo stesso Cts alla luce dell'attuale situazione pandemica.