Tennis: Atp Cincinnati, Musetti-Sonego sconfitti in finale nel doppio

Ram, campione nel 2022 con Salisbury, ha vinto il 32mo titolo su 57 finali giocate nel circuito ATP in doppio, il primo titolo dalla vittoria ad Adelaide 2024 (con Salisbury, con cui ha vinto 14 titoli compresi i tre di fila allo US Open), il suo sesto in un Masters 1000. A 41 anni e 4 mesi è diventato il secondo campione più anziano di sempre in doppio a Cincinnati nell'Era Open, dopo Nestor (42 anni, nel 2015 con Roger-Vasselin).