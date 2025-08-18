Logo SportMediaset
Tennis: Atp Cincinnati, Musetti-Sonego sconfitti in finale nel doppio

Gli azzurri sconfitti dal duo composto dal croato Mektic e dall'americano Ram

18 Ago 2025 - 08:22

Sfuma il titolo al Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. La coppia azzurra è stata battuta nella finale di doppio dal duo formato dal croato Nikola Mektic e lo statunitense Rajeev Ram con il punteggio di 4-6 6-3 10-5.

Ram, campione nel 2022 con Salisbury, ha vinto il 32mo titolo su 57 finali giocate nel circuito ATP in doppio, il primo titolo dalla vittoria ad Adelaide 2024 (con Salisbury, con cui ha vinto 14 titoli compresi i tre di fila allo US Open), il suo sesto in un Masters 1000. A 41 anni e 4 mesi è diventato il secondo campione più anziano di sempre in doppio a Cincinnati nell'Era Open, dopo Nestor (42 anni, nel 2015 con Roger-Vasselin).

Mektic, che tornerà in Top 10 nel ranking di doppio per la prima volta da gennaio, ha ora un bilancio di 32-19 nelle finali ATP in doppio. A Cincinnati ha festeggiato il suo secondo titolo stagionale (a Auckland con Venus il primo), l'undicesimo in un Masters 1000. Il National Bank Open in Canada dove perse in finale nel 2021, rimane l'unico Masters 1000 in cui non ha ancora trionfato.

Sonego e Musetti possono comunque essere soddisfatti del percorso a Cincinnati, dove erano arrivati ai quarti due anni fa, hanno battuto i campioni del 2023 Gonzalez/Molteni al primo turno e annullato un match point per battere le teste di serie n.5 Salisbury/Skupski in semifinale.

Musetti, primo uomo ad aver raggiunto una finale in un Masters 1000 in singolare e in doppio nel 2025, rimanda ancora l'attesa per il primo titolo in doppio in carriera nel circuito maggiore. Restano due i titoli di Sonego, a Cagliari 2021 (con Vavassori) e Kitzbuhel 2022 (con Martinez).

cincinnati
musetti
sonego
finale

