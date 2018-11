Tennis, alluvione a Maiorca: Nadal aiuta a spalare il fango

11/10/2018

Dieci morti, decine di dispersi e centinaia di sfollati. Il bilancio dei danni provocati dall'alluvione a seguito dei temporali della scorsa notte nelle isole Baleari è tremendo ed è partita la ricerca di una sistemazione per gli oltre 200 che hanno dovuto abbandonare la propria casa nei comuni vicini a Maiorca. Inizialmente la Protezione civile spagnola ha attrezzato d'urgenza alcune palestre per far dormire almeno per la prima notte gli sfollati, ma i comuni più colpiti, in particolare Sant Llorenç des Cardassar dove sono morti due turisti inglesi annegati in un taxi, hanno bisogno di aiuto da parte dei civili. E all'appello ha risposto il più famoso maiorchino al mondo, Rafael Nadal: il tennista che è nato e abita a Manacor è rimasto molto colpito dalla tragedia e si è messo subito all’opera per dare una mano: è andato a spalare fango in prima persona.