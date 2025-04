Tennis, Alcaraz: "La pressione per l'assenza di Sinner mi ha ucciso"

"Qualcuno pensava che, solo per il fatto che Sinner era fuori, io e Zverev avremmo dovuto vincere tutto e giocare meglio di prima. Questo non era e non è corretto. Anche perché c'è tanto equilibrio e in molti possono arrivare in fondo. Non sento che sia accaduto qualcosa di strano". Carlos Alcaraz, nel media day di Montecarlo ammette che l'assenza di Jannik Sinner non gli ha giovato.