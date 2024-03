Sonego come Djokovic, si separa dallo storico allenatore Arbino: "Ho bisogno di nuovi stimoli"

TENNIS

Il tennista piemontese saluta lo storico coach e lo ringrazia per il lavoro svolto

© Getty Images Lorenzo Sonego ricalca le orme di Novak Djokovic, ma non sul campo. Il tennista piemontese, proprio come fatto dal serbo con Ivanisevic, ha infatti deciso di separarsi dal suo storico coach Giampiero "Gipo" Arbino, che lo seguiva sin dall'avvio della carriera. Ad annunciarlo lo stesso 28enne piemontese sui social: "Gipo, grazie di cuore per l’incredibile lavoro che hai fatto, per tutti I momenti condivisi insieme e tutti I risultati ottenuti".

Alla base della decisione di Sonego il tentativo di "avere bisogno di nuovi stimoli per la seconda parte della mia carriera" poiché quest'anno non è ancora riuscito a vincere due partite di fila in un torneo singolare.

Quello tra Arbino e Sonego, tra l'altro, è un matrimonio che andava avanti da inizio carriera per il piemontese e che andava ben oltre il campo e gli allenamenti: "Tu non sei solo un coach, sei come un padre, una delle persone più importanti della mia vita. Il nostro rapporto e la mia stima nei tuoi confronti continueranno per sempre".