Sinner subito fuori a Parigi: la strada per Torino si complica

TENNIS

L'altoatesino è stato sconfitto dal talento Alcaraz e ora per qualificarsi alle Atp Finals dovrà fare bene a Stoccolma

Si complica maledettamente la corsa di Jannik Sinner verso le Atp Finals di Torino. Il 20enne di Sesto Pusteria, da lunedì numero 9 del ranking mondiale, è stato eliminato al secondo turno del Rolex Paris Masters, ottavo ed ultimo Masters 1000 dell'anno, che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. L'azzurro si è arreso di fronte al 18enne spagnolo Carlos Alcaraz in due set con il punteggio di 7-6 (1), 7-5. Per Sinner una sconfitta doppiamente amara, che potrebbe pregiudicare la qualificazione alle finali torinesi.

Alla luce delle vittorie di Hurkacz e Norrie a Parigi, al 3 novembre la Race to Turin vede ormai ad un passo dalla qualificazione il norvegese Casper Ruud (settimo) con 3.185 punti seguito da Hurkacz con 3.045, Sinner con 3.015 e Norrie con 2.945. A questo punto per Jannik non resta che fare il tifo 'contro' i suoi più diretti avversari ancora in corsa in Francia e poi la settimana prossima vincere il torneo di Stoccolma, l'ultimo in calendario prima delle Finals.

Tornando alla partita contro Alcaraz, si è trattato di un confronto che negli anni a venire potrebbe catalizzare l'attenzione di tutti gli appassionati. I due hanno infatti le carte in regola per diventare due contendenti ai piani alti, se non altissimi, del ranking Atp. Nel match odierno, Sinner ha pagato probabilmente la pressione enorme di dover fare risultato a tutti i costi conoscendo già il risultato di Hurkacz e Norrie.

Benché sostenuto dal servizio, che gli ha permesso di restare attaccato ad Alcaraz, Sinner ha sbagliato tanto, troppo, e non solo sotto rete dove deve assolutamente migliorare. Il Next Gen spagnolo da parte sua ha dimostrato grande timing, grande ricerca della palla, bella propensione a venire a prendersi il punto a rete. Alcaraz ha confermato, quindi, la vittoria ottenuta nell'unico precedente al primo turno del Challenger di Alicante (terra rossa) ad aprile del 2019, quando non aveva ancora compiuto 16 anni.