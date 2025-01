Sinner: "Obiettivo crescere su terra ed erba: voglio diventare completo"

Jannik Sinner instancabile: appena fatto il bis agli Australian Open da numero uno al mondo, pensa già a come migliorarsi. "L'obiettivo è diventare un tennista all around, non uno specialista del cemento - spiega in un'intervista al Corriere della Sera -. Voglio diventare un tennista completo, non bravo su una sola superficie. A me del tennis piace proprio questo: capire come e dove posso fare progressi, imparare, evolvermi. Sulla terra devo muovermi meglio, l'erba per le sue caratteristiche richiede un tennis particolare che devo ancora approfondire: ci ho giocato poco".