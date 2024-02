Sinner e Berrettini amici in campo, si allenano insieme a Montecarlo

Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono legati da una profonda amicizia e ogni volta che scendono in campo insieme è sempre un evento da immortalare. Anche solo per un allenamento come è successo a Montecarlo in vista dei rispettivi impegni negli Usa. Dopo il trionfo a Rotterdam, il campione degli Australian Open ha annunciato che mercoledì partirà alla volta di Indian Wells. Ancora a caccia della miglior condizione, il tennista romano parteciperà invece al Challenger di Phoenix per ritrovare il giusto feeling col suo tennis.