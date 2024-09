Wada e Nado rinunciano al ricorso per il caso Sinner: prosciolto dalle accuse di doping 

le indiscrezioni

Le agenzie antidoping non avrebbero presentato alcun ricorso entro il limite fissato chiudendo di fatto la questione

Jannik Sinner può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo aver vinto gli US Open e aver rafforzato il primo posto nella classifica ATP, il 23enne di Sesto Pusteria sarebbe stato ufficialmente prosciolto dalle accuse di doping riguardanti il caso del Closteblol. Dopo l'intervento dell'ITIA che aveva accertato come il fuoriclasse azzurro non avesse commesso dolo, secondo il Corriere della Sera la WADA e la NADO hanno rinunciato a fare ricorso contro la decisione dell'agenzia tennistica chiudendo di fatto la vicenda.

Solitamente gli atleti hanno 21 giorni per fare ricorso al TAS mentre, secondo alcune fonti, la Wada avrebbe qualche giorno in più, c'è chi dice il doppio, quindi 42 giorni: in questo caso, essendo stata data a Sinner la comunicazione di non colpevolezza il 19 agosto, si andrebbe al 30 settembre e quindi non si potrebbe parlare di ufficialità. Se la WADA facesse ricorso poi il TAS dovrebbe per forza avviare il processo ma, tra comunicazioni e passi burocratici, passerebbero mesi prima della sentenza.

C'è da aggiungere che, in ogni caso, la sentenza si potrebbe successivamente impugnare attraverso il Tribunale Federale Svizzero ma è un'evenienza quasi impossibile visto che già raramente vengono fatti ricorsi, e anche questo relativo alla situazione del tennista italiano era dato come improbabile.

