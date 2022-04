Sharapova in dolce attesa: l'annuncio nel giorno del suo 35° compleanno

Maria Sharapova è in dolce attesa. L''ex n.1 del tennis mondiale, che ha appeso la racchetta al chiodo nel febbraio 2020, ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio nel giorno del suo 35esimo compleanno. "Un bellissimo inizio! Mangiare una torta di compleanno per due è sempre stata la mia specialità", ha scritto sul proprio account Instagram nella didascalia di una foto in cui mostra il pancione mentre posa su una spiaggia. Sharapova è fidanzata da dicembre 2020 con l'uomo d'affari britannico Alexander Gilkes. Sharapova ha vinto cinque titoli del Grande Slam (Australian Open 2008, Roland-Garros 2012 e 2014, Wimbledon 2004 e US Open 2006).