Roland Garros: Travaglia inarrestabile, Nishikori ko. Ora la sfida a Nadal

ROLAND GARROS

Continua il sogno di Stefano Travaglia al Roland Garros. L'azzurro batte in cinque set (6-4, 2-6, 7-6, 4-6, 6-2) il giapponese Ken Nishikori e al terzo turno affronterà il numero 2 del mondo Rafael Nadal, che si sbarazza in tre set dello statunitense McDonald (6-1, 6-0, 6-3). Avanza anche Sonego (3-0 a Bublik); saluta invece Giustino, eliminato da Schwartzman. Tra le donne, out Sara Errani, battuta in tre set dalla Bertens.

TABELLONE MASCHILE

Match entusiasmante e vincente per Stefano Travaglia, che vola al terzo turno del Roland Garros. Comincia nel migliore dei modi la sfida per l’azzurro, che vola subito sul 2-0. Nishikori trova anche il 3-3, ma subisce il controbreak che regala all'italiano il primo set. Nel secondo, il numero 35 della classifica Atp annulla tre palle break per poi strappare due volte il servizio all'italiano e chiudere 6-2. Il terzo si decide al tie-break, con Travaglia che annulla due set point e chiude 7-6 (9-7). Il quarto parziale vede il giapponese, nonostante un infortunio alla spalla, ottenere due break di fila che gli consentono di portarsi sul 5-2. A poco serve il break dell'italiano: il nipponico non sbaglia al momento di servire per il set, si porta sul 6-4 e trova il 2-2. Nel quinto, però, il 28enne di Ascoli trova due break e vola sul 5-1. Nonostante il controbreak di Nishikori, Travaglia chiude sul 6-2 e si guadagna la sfida a Nadal, che impiega poco più di un'ora e mezza per sbarazzarsi dello statunitense Mackenzie McDonald (6-1, 6-0, 6-3).

Tra gli italiani avanza anche Lorenzo Sonego, che supera con un netto 3-0 (7-6, 6-1, 7-5) il kazako Bublik: ora, sulla strada del torinese, c’è l'americano Fritz, giustiziere di Albot. Finisce invece l'avventura di Lorenzo Giustino che, dopo aver vinto la maratona con Moutet, cede 3-0 (6-1, 7-5, 6-0) contro l'argentino Schwartzman anche a causa di un infortunio rimediato proprio a tre game dalla fine. Turno agevole anche per Thiem: l'austriaco liquida Sock in tre set (6-1, 6-3, 7-6) e si guadagna la sfida al norvegese Ruud, che elimina lo statunitense Paul. Terzo turno raggiunto anche da Wawrinka, che batte in quattro set (6-3, 6-2, 3-6, 6-1) il tedesco Koepfer. Saluta invece Isner, che perde la sfida tutta statunitense con Korda in quattro set (6-4, 6-4, 6-2, 6-4). Avanti anche lo slovacco Gombos (3-1 all'austriaco Rodionov) e Martinez (netto 3-0 al kazako Kukushkin).

TABELLONE FEMMINILE

Termina al secondo turno il Roland Garros per Sara Errani: la bolognese lotta, ma cede 2-1 (6-7, 6-3, 7-9) contro Kiki Bertens. Primo set caratterizzato dai numerosi break (ben 8 su 13 game) conquistato dall'olandese. Il secondo parziale sorride all'italiana, che spreca anche un match point, si lascia sopraffare dal nervosismo e subisce la rimonta della numero 8 della classifica Wta. Il tendine d'Achille, invece, costringe Serena Williams a rinunciare alla caccia al suo 24esimo slam, cedendo il passo alla bulgara Pironkova. Nessun problema per Simona Halep: la numero 2 del mondo, trionfatrice a Roma, vince la sfida con la connazionale Begu, battuta in due set (6-3, 6-4): ora, Anisimova, capace di battere 2-0 Bernarda Pera. Eliminazione a sorpresa anche per Azarenka: la bielorussa, infatti, incassa un doppio 6-2 dalla slovacca Schmiedlova. Avanza invece Elina Svitolina: l'ucraina gioca un brutto secondo set ma batte 2-1 (6-3, 0-6, 6-2) la messicana Zarazua e si guadagna la sfida con Ekaterina Alexandrova (doppio 6-3 all'australiana Sharma). Raggiungono il terzo turno anche Elise Mertens (2-0 all'estone Kanepi), l'argentina Podoroska (2-1 a Yulia Putinseva) e Barbora Krejcikova (2-1 della ceca alla connazionale Strycova).