Roland Garros: Sinner è sontuoso, stende McDonald e vola agli ottavi

ROLAND GARROS

L'altoatesino supera in tre set l'americano rimontando da 2-5 nel secondo parziale: ora la sfiderà Rublev

Jannik Sinner continua ad incantare al Roland Garros. L'altoatesino si libera in tre set di Mackenzie McDonald e vola per il terzo anno di fila agli ottavi di finale, dove affronterà il russo Rublev, che ha eliminato in 4 set il cileno Garin. Il 20enne di San Candido si impone 6-3, 7-6(6), 6-3 dopo aver annullato ben 11 set point in favore dell'americano nel corso del secondo parziale, nel quale va sotto anche 2-5 prima di rimontare e trionfare al tie-break (8-6). © Getty Images

TABELLONE MASCHILE

Per il terzo anno di fila, Jannik Sinner vola agli ottavi di finale del Roland Garros. L'altoatesino supera Mackenzie McDonald dimostrando tutta la sua solidità anche nel momento peggiore del match, quando è costretto ad annullare ben 11 set point per evitare di prolungare la sfida al quarto parziale.

Sinner parte forte e, al sesto game del primo set, trova il break decisivo, annullando poi una palla break e portandosi sul 5-2, che si trasforma rapidamente nel 6-3 del primo parziale. Nel secondo, il momento più complicato per il 20enne di San Candido: McDonald, infatti, strappa il servizio, sale sul 5-2 e si procura tre set point. Sinner, però, li annulla e si riprende il break di svantaggio, tornando sul 5-5. Prima del tie-break, sventa altri 8 set point: sono 11, in totale, quelli che McDonald non riesce a sfruttare nel secondo parziale.

L'italiano completa l'opera aggiudicandosi il tie break per 8-6, portandosi sul 2-0. Nel terzo, inoltre, Sinner vince subito il turno in battuta, sfruttando l'unica palla break del set e portandosi sul 3-0: è l'allungo decisivo, perché lo statunitense non riesce più a ricucire lo strappo. Finisce dunque 6-3, 7-6(6), 6-3 per Jannik Sinner, che per il terzo anno di fila vola agli ottavi di finale del Roland Garros.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, nessun problema per la numero uno al mondo Iga Swiatek, che si libera in un'ora e mezza di gioco della montenegrina Danka Kovinic, numero 95 della classifica Atp: 6-3, 7-5 i parziali del successo della polacca. Missione compiuta anche per Irina Begu, che travolge con un netto 6-1, 6-4 la padrona di casa Leolia Jeanjean in un match senza storia.

Vedi anche Tennis Berrettini svela la data del rientro: "Torno sull'erba di Stoccarda"