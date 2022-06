Roland Garros, Nadal: "Non so cosa accadrà in futuro, continuerò a provarci"

Rafa Nadal si gode il 14° trionfo al Roland Garros e allontana le voci di un suo imminente ritiro. "Ringrazio il mio team, la mia famiglia, tutti quelli che sono lì in piedi. E' incredibile quello che sta succedendo quest'anno, quando ero infortunato mi avete sempre incoraggiato. Mi sarei ritirato da anni senza di voi - ha detto nel momento della premiazione - Per me è difficile descrivere le mie sensazioni, non avrei mai pensato di essere qui a 36 anni, essere competitivo e giocare ancora una volta una finale sul campo più importante della mia carriera. E' incredibile giocare qui con voi che mi sostenete in maniera eccezionale, grazie di cuore. Non so cosa accadrà in futuro, continuerò a provarci e a lottare".