Roland Garros, incredibile Rinderknech: dà un calcio a un tabellone e... perde

Come farsi male da soli: dimostra Arthur Rinderknech. Il francese è stato infatti eliminato dal Roland Garros nel modo più beffardo possibile, mentre era in vantaggio per due set a zero nel match di secondo turno con Tomas Etcheverry: dopo un punto messo a segno dall'argentino, Rinderknech per la stizza ha sferrato un calcio a un cartellone pubblicitario e poco dopo, per via del forte dolore al piede che lo ha costretto a saltare anche il successivo incontro di doppio previsto al fianco di Nuno Borges, si è dovuto arrendere sul risultato di 6-3, 7-6(6), 1-6, 0-5. Un vero e proprio dramma sportivo per il francese classe 1995 e un successo inatteso per Etcheverry, che al terzo turno affronterà Casper Ruud.