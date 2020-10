Roland Garros, Djokovic si sbarazza di Khachanov e approda ai quarti

TENNIS

Novak Djokovic supera in scioltezza il quarto turno del Roland Garros e approda ai quarti di finale: il serbo, numero 1 al mondo, batte 6-4, 6-3, 6-3 il russo Karen Khachanov (n.16 Atp), vivendo ben pochi momenti di difficoltà nell’arco dei tre set. Nelle altre partite, festeggiano Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev, che si affronteranno nel prossimo turno, mentre fra le donne avanza Petra Kvitova, che ora se la vedrà con Laura Siegemund.

TABELLONE MASCHILE

Nessun problema per Novak Djokovic, che batte Karen Khachanov e conquista per la quattordicesima volta in carriera un posto fra i primi otto del torneo parigino, eguagliando in tal senso Rafa Nadal: di fronte ad un avversario potenzialmente insidioso come il russo, numero 16 della classifica Atp, Nole gioca una partita ordinata e precisa, concedendo pochissimo e conquistando la vittoria in due ore e 25 minuti. Più che per colpi magistrali, la partita si segnala per un curioso siparietto, che ricorda alla lontana quello verificatosi a New York e costato la squalifica al serbo: una palla colpita male colpisce un giudice di linea, ma stavolta non c’è nessun provvedimento, trattandosi di una deviazione fortuita durante uno scambio. È l’unico momento di ‘apprensione’ per Djokovic, che poi vola sicuro verso la vittoria: finisce 6-4, 6-3, 6-3.

Supera il turno anche il russo Andrey Rublev, che supera l’ungherese Marton Fucsovic non senza soffrire: ci vogliono quasi quattro ore, infatti, perché il numero 12 Atp riesca ad avere la meglio sul proprio avversario, rimontando un set di svantaggio e chiudendo sul 6-7(4), 7-5, 6-4, 7-6(3). Sarà di ben altro spessore l’avversario di Rublev ai quarti di finale: il russo affronterà infatti Stefanos Tsitsipas, che si libera in soli tre set, anche più facilmente di quanto inizialmente previsto, del bulgaro Grigor Dimitrov. Solo nella frazione centrale il numero 20 al mondo impensierisce Tsitsipas, che vince 6-3, 7-6(9), 6-2.

TABELLONE FEMMINILE

Nel torneo donne, la ceca Petra Kvitova conquista un posto ai quarti del Roland Garros a otto anni di distanza dall’ultima volta: la numero 11 della classifica Wta batte in due soli set, con il punteggio di 6-2, 6-4, la cinese Zhang Shuai. Match mai in discussione per la Kvitova, che conclude in poco meno di 80 minuti. Ai quarti affronterà una delle sorprese del torneo, Laura Siegemund, che sconfigge in una sfida tra outsider la spagnola Paula Badosa 7-5, 6-2.