Roland Garros: debutto agevole per Djokovic

TENNIS

Il serbo supera 6-4, 7-6(3), 6-4 il padrone di casa Herbert. Rune travolge Evans e sfiderà Cobolli, per Darderi c'è Griekspoor

© Getty Images Esordio senza sbavature per Novak Djokovic al Roland Garros 2024: il serbo si impone 6-4, 7-6(3), 6-4 su Herbert perdendo soltanto una volta il servizio e dopo l'unica palla break concessa al francese. Bene anche Holger Rune, che travolge Evans (6-4, 6-4, 6-4) e vola al secondo turno: affronterà Flavio Cobolli. L'avversario di Luciano Darderi sarà invece Griekspoor, che elimina in quattro set McDonald. Nel femminile, avanza Sabalenka.

TABELLONE MASCHILE

Inizia con un netto 3-0 la scalata di Djokovic verso il suo quarto Roland Garros. Il serbo, campione in carica, gioca un match ai limiti della perfezione, travolgendo 6-4, 7-6(3), 6-4 un pur combattivo Herbert, che non sfigura di fronte al pubblico di casa. Anzi, il transalpino sarebbe anche cinico nello sfruttare l'unica palla break concessa in tutto il match da Nole. Il problema, però, è che vale "solo" l'1-1 nel corso del secondo set dopo un 6-4 agevole del numero 1 al Mondo nel primo.

A dimostrazione che il francese c'è, il secondo parziale dura più di un'ora e va sì a Djokovic, ma solo al tie-break (7-6). Nel terzo, tuttavia, il padrone di casa rischia già al quarto game di perdere il servizio, cosa che invece accade sul 5-4. Finisce 6-4, 7-6(3), 6-4 per Nole che impiega due ore e mezza a volare al secondo turno e senza particolari sforzi né problem in questo esordio: ora c'è lo spagnolo Carballes Baena, un match con potenziale vista su Lorenzo Musetti.

Sarà Holger Rune l'avversario di Flavio Cobolli al secondo: il danese, numero 13 al Mondo, si libera senza troppi problemi del britannico Evans, battuto con un triplo 6-4. Griekspoor, invece, è l'ostacolo tra Luciano Darderi e il terzo turno: l'olandese e numero 25 della classifica Atp supera 6-3, 6-4, 1-6, 6-2 l'americano Mackenzie McDonald in due ore e mezza di gioco.

Buon debutto per Casper Ruud, che si impone in tre set (6-3, 6-4, 6-3) sul brasiliano Felipe Meligeni Alves: l'avversario dello scandinavo sarà Davidovich Fokina, che batte in rimonta e con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-2, 7-6(2) il polacco Vacherot. A sfidare Zverev sarà invece Goffin, che ha tuttavia bisogno del quinto set per superare il padrone di casa Mpetshi Perricard: finisce 4-6, 6-4, 6-3, 6(2)-7, 6-3. Coria prova invece a spaventare Fritz, ma l'americano e numero 12 al mondo, dopo aver perso il primo set, domina gli altri tre (2-6, 6-1, 6-2, 6-1) e si guadagna il match del secondo turno con Lajovic.

TABELLONE FEMMINILE

Nel secondo turno del tabellone femminile del Roland Garros, Sara Errani sfiderà Emma Navarro: l'americana concede appena due game alla turca Sonmez vincendo 6-2, 6-0. Zero problemi anche per Aryna Sabalenka: la numero 2 della classifica Wta travolge 6-1, 6-2 la connazionale Erika Andreeva. Spazio ora al match con la giapponese Moyuka Uchijima, che perde solo due game (6-1, 6-1) contro la spagnoal Burillo Escorihuela.

Turno agevole anche per la quarta al Mondo Elena Rybakina: 6-2, 6-3 su Minnne per la kazaka, che ora affronterà l'olandese Rus (6-4, 6-3 a Kerber). Bene Qinwen Zheng: la cinese è un'altra top 10 a non cadere nel tranello del primo turno, travolgendo 6-2, 6-1 la padrona di casa Alize Cornet. Spazio ora al match con Korpatsch: la tedesca supera al tie-break e in tre set l'amercana Krueger.