"Puoi chiederle di mettere il deodorate? Puzza", l'incredibile offesa alla tennista francese al cambio campo

Dart dopo il match ha pubblicato su Instagram un lungo messaggio di scuse: "Voglio scusarmi per quello che ho detto oggi in campo, è stato un commento dettato dalla foga del momento di cui mi pento profondamente. Non è così che voglio comportarmi e mi assumo la piena responsabilità. Nutro molto rispetto per Lois e per come ha giocato oggi. Prenderò gli insegnamenti da questa vicenda e me la lascerò alle spalle". Pace fatta?