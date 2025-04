Montecarlo, Musetti: "La pazienza è stata la chiave della gara con De Minaur"

E' felice e soddisfatto Lorenzo Musetti dopo aver battuto Alex De Minaur in semifinale a Montecarlo e raggiunto la sua prima finale di un Masters 1000 in carriera centrando la quarta rimonta su cinque gare giocate. "Mi sembra di ripetere ogni giorno la stessa partita! - ha dichiarato il tennista azzurro alla fine della gara -. A parte il match contro Berrettini, ho sempre fatto fatica a trovare il giusto ritmo all'inizio, però Alex oggi ha giocato molto bene. "Con le condizioni di oggi non era facile - ha aggiunto -. Il campo era molto lento per la pioggia ed era complicato superare il muro di Alex. Alla fine ho avuto pazienza e questa è stata la chiave".