Miami, Sinner: "Battaglia durissima, ho rischiato il tutto per tutto"

Dopo la vittoria con Bautista Agut, Jannik Sinner vola in finale al "Miami Open" e si gode l'impresa. "È incredibile, sono contentissimo, la prima semifinale in un Masters 1000 contro un giocatore così solido è stata durissima - ha spiegato -. È stata una battaglia, proprio come due settimane fa a Dubai". "Aver vinto oggi vuol dire tanto per me", ha aggiunto l'altoatesino.

Getty Images