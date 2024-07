Matteo Berrettini trascina il tennis azzurro: l'Italia è il paese con più giocatori in top 50

TENNIS

Il movimento tricolore vanta sei rappresentanti nella parte alta della classifica ATP eguagliando così gli Stati Uniti

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La vittoria di Matteo Berrettini all'ATP 250 di Gstaad è soltanto l'ennesima conferma che il tennis italiano sta vivendo in maniera più assoluta un momento magico e soprattutto esteso. Non si tratta di dipendere soltanto da Jannik Sinner, primo azzurro a diventare numero 1 della classifica ATP, ma di avere un movimento in grado di prendersi tutto anche quando il leader della classifica mondiale non è in campo.

Il capitolino è tornato sui propri standard dopo l'eliminazione patita al secondo turno di Wimbledon proprio a opera dell'altoatesino e ciò gli ha permesso di scalare ben trentadue posizioni in una sola settimana diventando il numero 50 della graduatoria maschile. Chiaramente sarà necessario conservare quella posizione per poi salire ulteriormente, tuttavia ciò permette all'Italia di sorridere e diventare la nazione con il maggior numero di giocatori in top 50 al mondo, a parità con gli Stati Uniti.

Oltre a Sinner e Berrettini, il movimento tricolore può contare in campo maschile anche Lorenzo Musetti (numero 17), Luciano Darderi (33), Matteo Arnaldi (40) e Flavio Cobolli (48). Se ampliamo ulteriormente lo spettro, ci accorgeremo come il Bel Paese sia addirittura in solitaria il paese con il maggior numero di tennisti in top 100 visto che alla casella 54 della classifica troviamo Lorenzo Sonego seguito da Fabio Fognini (70) e Luca Nardi (75) che si posiziona meglio dell'ultimo dei rappresentanti a stelle e strisce nel tennis che conta, Aleksandar Kovacevic che si issa al numero 82.

Vedi anche Tennis Tennis, Berrettini: "Obiettivo tra i primi trenta in Australia" Numeri che fanno ben sperare in vista delle Olimpiadi Estive di Parigi 2024 dove l'Italia sarà presente al gran completo con Jannik Sinner che sarà la testa di serie numero 1 e soprattutto l'uomo da battere sulla terra rossa del Roland Garros dove potrebbe trovarsi dalla stessa parte del tabellone di Carlos Alcaraz (numero del seeding) o di Alexander Zverev (numero 4), mentre soltanto in finale ci sarà un eventuale scontro con il numero 2 Novak Djokovic. Numero 14 per Musetti che potrebbe però crescere grazie anche agli eventuali forfait dell'australiano Alex de Minaur e del polacco Hubert Hurkacz, rispettivamente numero 6 e 7.

Al femminile invece il percorso potrebbe essere particolarmente intricato per Jasmine Paolini che sarà la numero 4 del tabellone dopo la finale raggiunta a Wimbledon e potrebbe ritrovarsi sulla strada verso le medaglie la polacca Iga Swiatek, leader della classifica WTA, oppure la statunitense Coco Gauff, numero 2, mentre soltanto una sfida per l'oro potrebbe contrapporre la kazaka Elena Rybakina.