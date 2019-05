Masters 1000 Roma: Berrettini fa l’impresa con Zverev e vola agli ottavi

14/05/2019

Il momento magico del tennis maschile italiano prosegue. E qual è il teatro migliore se non Roma? Al secondo turno degli Internazionali Bnl d’Italia, Matteo Berrettini sconfigge con un doppio 7-5 il tedesco Alexander Zverev. A fine match, il romano allarga le braccia e quasi non crede a quanto fatto. È tutto vero, ha battuto il numero 4 del seeding, il quinto giocatore più forte del mondo. E il Centrale del Foro Italico intona “Seven nation army”: è sempre Italia-Germania, è sempre 2006.



Nel primo set il romano toglie il servizio a Zverev (autore di due doppi falli consecutivi) e va sul 3-0. Il tedesco reagisce e va sul 3-3. Berrettini non si perde d'animo e comincia a martellare in battuta con palle che viaggiano costantemente sopra i 220 km/h: Zverev, anche piazzandosi sul fondo campo, non riesce a incidere in risposta. L’undicesimo game è spettacolare: dopo otto minuti di battaglia, con Berrettini in battuta ma sotto 0-40, l’azzurro annulla cinque palle break e conquista il fondamentale 6-5. Il tedesco accusa il colpo e con il terzo doppio fallo instrada il set dalle parti di Roma. Zverev comincia con rabbia il secondo parziale, togliendo subito il servizio al padrone di casa. Poi, come troppo spesso gli capita, cala psicologicamente e perde il turno di battuta con il quarto doppio fallo. Berrettini continua con il suo tennis potente, Zverev non riesce a trovare contromisure. Si va sul 6-5 per il romano classe ’96, con il pubblico che canta il nome del suo beniamino a un passo dall’impresa. E lo step arriva: Zverev crolla ancora mentalmente e commette l'ennesimo doppio fallo nei momenti topici, Berrettini ringrazia, porta a casa anche il secondo set e può lasciarsi andare ai festeggiamenti.



È stata invece rinviata la sfida tra Marco Cecchinato (n.19 del mondo) e il tedesco Philipp Kohlschreiber (n.56). L’arrivo della pioggia ha costretto gli organizzatori a prendere questa decisione. Dunque il match tra il nostro portacolori e il teutonico slitterà a domani, andando ad arricchire un programma già di per sé molto interessante, per la presenza dei primi tre giocatori del mondo in campo, ovvero il serbo Novak Djokovic contro il canadese Denis Shapovalov, lo spagnolo Rafael Nadal contro il francese Jeremy Chardy e soprattutto lo svizzero Roger Federer opposto al portoghese Joao Sousa.



Non ce l’ha fatta l’altro italiano, impegnato in mattinata: Andrea Basso viene battuto da Marin Cilic (6-1, 7-5). Quando le partite del primo turno devono ancora terminare, il tabellone offre altri qualificati agli ottavi di finale: il primo a staccare il biglietto è Karen Khachanov, che nel secondo turno aveva battuto Lorenzo Sonego. Il russo sconfigge Roberto Bautista-Agut con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2 in due ore e mezza di battaglia. Si conosce anche l’avversario di Fabio Fognini nel secondo turno: sarà Radu Albot, moldavo numero 44 Atp. Superano il primo turno Nick Kyrgios e David Goffin, che hanno la meglio rispettivamente su Daniil Medvedev (numero 12 del seeding) e Stan Wawrinka. Sfuff batte Dimitrov; Basilashvili stende Djere, mentre Norrie viene eliminato da Coric.