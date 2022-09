Laver Cup: Berrettini e Murray ko contro Auger-Aliassime e Sock

TENNIS

Il romano e il britannico perdono al super tie-break contro il canadese e l'americano: Team Europa avanti ora 8-7 sul Team Resto del Mondo

Inizia con una sconfitta per il Team Europa e per Matteo Berrettini la terza ed ultima giornata della Laver Cup. A Londra, infatti, il romano, in coppia con il padrone di casa Andy Murray, perde il match in doppio contro Felix Auger-Aliassime e Jack Sock, che si impongono in rimonta e con il punteggio di 2-6, 6-3, 10-8. Una vittoria che consente al Team Resto del Mondo di restare ampiamente in corsa per la vittoria del trofeo.

Eppure, l'avvio è ottimo per Berrettini e Murray, che strappano per due volte il servizio (in entrambi i casi a Sock) e si portano prima sul 3-1, poi sul 6-2 con cui si chiude il primo set. Nel secondo, però, arriva la reazione immediata di Auger-Aliassime e dell'americano, che volano subito sul 3-0, poi annullano due palle break nel settimo game e infine chiudono sul 6-3.

Il match si decide così al super tie-break e, nonostante un buon avvio per Berrettini e Murray, l'equilibrio persiste. Sull'8-8, diventano decisivi l'errore sotto rete del britannico e la volée vincente di Sock, che chiude sul 10-8 e regala al Team Resto del Mondo un successo importante: ora, il Team Europa conduce per 8-7 in attesa dei match in singolare che decideranno chi si porterà a casa la Laver Cup.