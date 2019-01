La Sharapova si scioglie: "Diventerai grande" all'avversaria infortunata

02/01/2019

Altro che cuore di ghiaccio. Maria Sharapova stupisce tutti a Shenzhen consolando l'avversaria, la 17enne cinese Xinyu Wang , che deve arrendersi per un problema di crampi. Bellissime le sue parole: "Se giocherai come oggi, diventerai la numero 1 al mondo. Te lo prometto" . La giovane avversaria, tra l'altro, era avanti di un set e un break al momento dell'abbandono al torneo nel quale era entrata con una wild card.

A Shenzhen, gesto di classe della russa che conforta la 17enne avversaria cinese ko per crampi: "Se giocherai come oggi, diventerai la numero 1 al mondo"

La Wang aveva avuto un esordio spettacolare battendo nel match d'esordio la connazionale Xun. Contro la 31enne russa stava ripetendosi dopo aver vinto al tie-break il primo set. Ma nel secondo ha dovuto arrendersi per i forti crampi alla gamba sinistra.

La Sharapova non si è fatta pregare e ha consolato immediatamente la sfortunata avversaria. Prima con una battuta ("I crampi fanno schifo"), poi con un'esortazione per il futuro: "Prenditi cura di te. Diventerai grandi se giocherai come oggi". La cinese ha lasciato il campo sommersa dagli applausi. Quelli che la vasta platea dei social ha lanciato unanimamente per Masha, il cuore di ghiaccio per una volta si è sciolto.