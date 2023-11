Italtennis, sfatare il tabù Australia per vincere la Coppa Davis dopo 47 anni

TENNIS

Ottava finale per gli Azzurri a caccia del bis dopo l'unico trionfo nel 1976. Gli Aussies ci hanno battuto 3 volte nell'atto conclusivo

Coppa Davis, ottava finale per l'Italia: come sono andati i precedenti













1960: la prima finale, contro l'Australia. Gli Azzurri (nella foto Orlando Sirola) persero per 4-1 1 di 8 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© ansa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM È rimasta solo l'Australia tra l'Italia e un trionfo in Coppa Davis che manca da 47 anni. Oggi a Malaga (a partire dalle ore 16) verrà assegnata l'edizione numero 111 del torneo mondiale tra nazionali. Uno Jannik Sinner in forma smagliante guiderà gli Azzurri alla caccia di un bis storico, ma bisognerà sfatare il tabù Australia che in finale ci ha battuto già in tre occasioni (1960, 1961 e 1977) e ha vinto la manifestazione la bellezza di 28 volte, seconda solo agli Usa (32). Il bilancio complessivo è di 8-4 per gli Aussies. L'Australia, alla 49esima finale (la seconda consecutiva), punta al primo titolo dal 2003 quando superò la Spagna 3-1 a Melbourne. In campo allora c'era Lleyton Hewitt, capitano della squadra dal 2016.

9Un leggendario Sinner ha trascinato l'Italia contro la Serbia, battendo due volte Djokovic (prima in un epico singolare e poi in doppio con Sonego) e ci ha regalato una finale che mancava da 25 anni. Ma l'appetito vien mangiando e, dopo aver annichilito il numero 1 al mondo, contro l'Australia gli Azzurri partono con i favori del pronostico. Il fenomeno altoatesino affronterà in singolare l'amico e compagno di doppio Alex De Minaur: i 5 precedenti sorridono tutti a Jannik che ha conquistato il suo primo Masters 1000 proprio a spese dell'australiano.

Vedi anche Tennis Tennis, una strepitosa Italia è in finale di Coppa Davis: 2-1 alla Serbia Il numero 2 australiano è, invece, Alexei Popyrin: ripescato dal capitano Hewitt in semifinale contro la Finlandia, il 24enne di Sydney ha dato il suo contributo battendo Virtanen. In perfetta parità i precedenti con Matteo Arnaldi (1-1): l'australiano ha vinto quest'anno in semifinale a Umago, mentre l'azzurro ha vinto sul cemento di Shanghai. Al contrario della Serbia, il vero punto di forza degli Aussies è il doppio, grazie alla coppia Purcell-Ebden: quest'ultimo ha giocato le Finals di Torino in coppia con l'indiano Bophanna. La coppia australiana è imbattuta quest'anno in Davis: 4 match e altrettante vittorie. Un buon motivo per provare a chiudere la contesa nei due singolari.