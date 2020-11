Fognini sorride, quarantena finita: "Finalmente negativo!"

"Finally negative", "finalmente negativo". Lo scrive su Instagram Fabio Fognini, che lo scorso 14 ottobre era risultato positivo al Covid-19 prima di scendere in campo al "Forte Village Sardegna Open", nuovo Atp 250 che si e' disputato sui campi in terra rossa del resort a Pula, in Sardegna. Il tennista ligure, che finita la quarantena dovrebbe tornare presto ad allenarsi, è attualmente al numero 16 del ranking mondiale.