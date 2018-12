Federer punta quota 100: "Spero in un grande 2019"

27/12/2018

Roger Federer a 37 anni è pronto ad iniziare la sua 22esima stagione nel circuito ATP Tour con la speranza di conquistare il suo 100° titolo. Il fuoriclasse svizzero si è detto "molto eccitato e motivato" ad iniziare quello che spera sarà un nuovo anno "formidabile", parlando in conferenza stampa in vista dell'esordio stagionale nella Hopman Cup in Australia. Il primo obiettivo stagionale di King Roger è difendere il titolo vinto lo scorso anno agli Australian Open. "Penso che alla mia età, la gente sappia che se riuscissi fare qualcosa di straordinario (a Melbourne, ndr), sarebbe incredibile", ha detto Federer a Perth. "Se non dovessi farcela, sarebbe abbastanza nella logica perché è difficile giocare tennis di qualità ogni anno. Serve anche un po' di fortuna e un tabellone favorevole", ha aggiunto.



"Ma spero che ancora una volta sarà l'inizio di una grande stagione per me, proprio come gli ultimi due anni, che sono stati dannatamente belli", ha dichiarato ancora Federer. A 37 anni e quasi 6 mesi, lo svizzero dice che il suo corpo regge ancora gli sforzi e che è "contento del modo in cui la mia offseason ha avuto luogo". "Le ultime tre o quattro settimane sono state molto intense", ha concluso. Federer debutterà domenica nella Hopman Cup, vinta dalla Svizzera lo scorso anno, affrontando la Gran Bretagna.