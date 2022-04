Federer, c'è la data del rientro: è iscritto a Basilea

IL RITORNO

Lo svizzero è fermo da quasi un anno

Roger Federer fa sul serio e vuole tornare a giocare dopo i tanti problemi al ginocchio e le diverse operazioni chirurgiche. Lo svizzero, che è fermo da quasi un anno, punta al rientro in autunno e c'è una data cerchiata in rosso sul calendario: quella del 22 ottobre quando inizierà l'ATP 500 di Basilea dove risulta iscritto. Re Roger, a 41, vuole ripartire dal torneo di casa, quello della sua città. Getty Images

"Non vedo l'ora di tornare", ha confermato sui social Federer.

Prima è prevista la sua partecipazione alla Laver Cup, in programma dal 22 al 25 settembre all'O2 Arena di Londra. Lo svizzer, per ora, ha confermato la sua presenza almeno in doppio con l'amico Nadal.