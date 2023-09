Tennis, Djokovic vince gli Us Open: battuto Medvedev in finale

tennis

Per il serbo è il 24° Slam in carriera, il russo battuto in tre set 6-3, 7-6, 6-3

Tennis, Djokovic omaggia Kobe Bryant agli Us Open





















© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM A due anni dalla sconfitta in finale che gli ha negato il Grande Slam, Novak Djokovic si prende la rivincita contro Daniil Medvedev battendo in tre set il russo nella finale degli Us Open di tennis. Il numero uno del ranking mondiale si è imposto con il punteggio di 6-3, 7-6 (5), 6-3 in 3 ore e 17 minuti di gioco. Per il giocatore serbo si tratta del quarto trionfo a Flushing Meadows e del 24° Slam in carriera su 36 finali disputate. Al termine della partita Djokovic ha voluto omaggiare Kobe Bryant, morto nel 2020 in seguito a un incidente in elicottero, indossando una t-shirt che lo ritrae insieme al cestista, accompagnata dalla scritta 'Mamba Forever' e dal numero 24.

E sono 24: Novak Djokovic chiude il suo 2023 da urlo con la vittoria degli US Open, la quarta in carriera e la prima dal 2018. Nell'anno solare, tre trionfi Slam e una finale persa contro Alcaraz a Wimbledon. Nole si conferma il più vincente di sempre e lo fa battendo Daniil Medvedev in una finale con un solo potenziale turning point: il secondo set. Finisce 6-3, 7-6(5), 6-3 per il 36enne, che di arrendersi e di abdicare non ne ha proprio voglia.

Partenza a razzo di Nole, che vola subito via sul 3-0 con due turni di battuta vincenti intervallati dal primo break della serata. Medvedev si muove poco e fatica ad entrare in ritmo partita, conquistando il suo primo gioco soltanto nel quarto game. Il russo annulla due set point al serbo sul 5-2, ma deve arrendersi nel turno in battuta successivo: Djokovic ipoteca un primo set dominato con un secco 6-3. Il secondo parziale segue un copione diverso: il nuovo numero uno al mondo parte ancora forte, concedendo pochissimi errori e soprattutto costringendo sempre l’avversario ai vantaggi nei turni di battuta del russo, ma Medvedev inizia a correre di più, andando ad un soffio dal primo break dell’incontro (dopo quasi un’ora e mezza, annullato da Djokovic con un capolavoro). Il serbo va incontro ad un piccolo calo fisico, ma riesce comunque a portare il set al tie-break, dove è praticamente una certezza: non a caso, finisce con un 7-5 che vale il doppio vantaggio.

Nel terzo, invece, vola sul 3-1 e, dopo l'unico break di serata grazie al quale Medvedev sembra potersi sbloccare, ecco il controbreak che riporta il set sul 4-2, chiudendo di fatto il match. Il primo Championship point è quello vincente: finisce 6-3, 7-6(5), 6-3 dopo 3 ore e 17 minuti di gioco. A Flushing Meadows è un Djokovic pigliatutto: quarto US Open in carriera, Slam numero 24 (staccato ulteriormente Nadal). Ora, Nole è il più vincente di sempre in ambito sia maschile che femminile, avendo agganciato Margaret Smith Court. La finale conquistata gli aveva già garantito di riprendersi la vetta della classifica Atp, ma con il successo dell'Arthur Ashe Stadium il 36enne stacca ulteriormente Alcaraz. Ma soprattutto, dà l'ennesima prova di non essere ancora pronto al ricambio generazionale e si conferma il più forte di tutti.