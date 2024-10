Djokovic salta il Masters 1000 di Parigi Bercy: a rischio la qualificazione per le ATP Finals

L'ultimo Masters 1000 della stagione dovrà far a meno di un campione come Novak Djokovic. Il 37enne serbo ha annunciato l'assenza a Parigi-Bercy mettendo così a rischio anche la partecipazione alle ATP Finals in programma a Torino dal 10 al 17 novembre complice il ridotto vantaggio nella Race sui diretti avversari.