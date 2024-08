Tennis, Us Open: colpo di scena, Djokovic out

tennis

Il serbo cede in quattro set a Popyrin, via anche l'altro rivale di Sinner. Bene Ruud e Rublev, ok Sabalenka nel femminile

© Getty Images Dopo Carlos Alcaraz, anche Novak Djokovic saluta gli Us Open, che regalano così il secondo colpo di scena. Il serbo, infatti, cede contro l'australiano Alexei Popyrin, che si impone con il punteggio di 6-4, 6-4, 2-6, 6-4: eliminato anche l'altro principale rivale di Sinner per il titolo a Flushing Meadows. Avanzano Ruud e Rublev, che eliminano Zhang e Comesana, bene anche Sabalenka nel tabellone femminile: successo in rimonta su Alexandrova.

TABELLONE MASCHILE

Altro grande colpo di scena agli Us Open, ed è una buona notizia per Jannik Sinner: Novak Djokovic saluta Flushing Meadows. Il serbo manca l'accesso agli ottavi di finale dopo il ko in quattro set contro Alexei Popyrin, un risultato che permette anche all'altoatesino di blindare e consolidare la posizione di numero uno al Mondo. Finisce 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 per l'australiano, che parte forte e dopo aver annullato cinque palle break strappa il servizio alla prima occasione utile e chiude sul 6-4 il primo set. Stessa cosa nel secondo parziale e allora Nole, sotto 0-2 nel conto dei parziali, si trova a dover cercare l'ennesima impresa della sua carriera.

Ma stavolta, dopo aver vinto 6-2 il terzo set, il ribaltone non arriva, perché Popyrin, numero 28 della classifica Atp, si impone di nuovo 6-4, anche se rischia di sprecare un doppio break di vantaggio (5-2). Djokovic ne recupera solo uno, poi è costretto a cedere. L'australiano centra così l'impresa e fa un grande regalo a Sinner, ora più che mai favorito numero uno per vincere a Flushing Meadows.

Negli altri match, sorridono Ruud e Rublev, con il norvegese che deve però trovare una grande rimonta contro il cinese Zhanng, avanti di due set: finisce 6(1)-7, 3-6, 6-0, 6-3, 6-1. Lo scandinavo se la vedrà con Fritz. Decisamente meno arduo il compito di Andrey Rublev, che in tre set passa il turno e lancia la sfida a Dimitrov, capace di travolgere Griekspoor. Il derby americano, infine, va a Tiafoe, che batte 4-6, 7-5, 6(5)-7, 6-4, 6-3 Shelton e si qualifica per il match contro Popyrin.

TABELLONE FEMMINILE

Successo in rimonta per Aryna Sabalenka, che cede nel primo set ma poi ribalta la sfida contro la connazionale Alexandrova: finisce 2-6, 6-1, 6-2 per la numero 2 al Mondo, che a sorpresa se la vedrà con Mertens, capace di battere 6(5)-7, 7-5, 6-4 la padrona di casa Madison Keys. Non sbaglia, invece, Coco Gauff, che si impone 3-6, 6-3, 6-3 su Elina Svitolina: sarà derby statunitense con Emma Navarro (6-4, 4-6, 6-3 a Kostyuk).

Bene Donna Vekic: l'argento a Parigi 2024 supera l'americana Stearns 7-5, 6-4 e se la vedrà con la cinese Zheng (6-2, 6-1 a Niemeier) nella rivincita della finale olimpica. Infine, Wang elimina Azarenka (6-4, 3-6, 6-1) e lancia la sfida a Badosa, che si impone al super tie-break sulla romena Ruse.