Da Rotterdam a Indian Wells: la fuga in Alto Adige di Sinner per preparare l'assalto ad Alcaraz

TENNIS

L'azzurro trascorrerà qualche giorno in famiglia prima di puntare al Master americano dove giocarsi il sorpasso sullo spagnolo

ATP Rotterdam: Sinner vs De Minaur, le foto della finale































1 di 17 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jannik Sinner è diventato ormai indomabile. Chiunque si ponga davanti a lui deve temere la possibilità di una sconfitta, che si tratti di un artista del virtuosismo come Gaël Monfils, un "battitore libero" come Milos Raonic oppure un atleta a tutto tondo come Alex De Minaur. La vittoria degli Australian Open ha per certi versi sbloccato il 22enne di Sesto Pusteria che a Rotterdam non ha fatto prigionieri rispondendo colpo su colpo e mettendo piuttosto in difficoltà gli avversari anche dal piano fisico, costringendoli a sfruttare tutte le proprie doti prima di gettare la spugna di fronte a una strenua difesa. L'azzurro ora punterà diretto a Indian Wells dove ci saranno tutti i migliori ma, come ogni guerriero che si rispetti, ora serve un minimo di riposo.

Vedi anche Tennis Tennis: Sinner batte De Minaur in due set e vince l'Atp di Rotterdam Nonostante si trattasse di un ATP 500, il bolzanino si è trovato di fronte ogni specie di tennista, testandosi così su tutte le modalità di gioco, ma al tempo stesso evidenziando qualche "problemino fisico" come l'indurimento al gomito durante la sfida contro Monfils oppure il fastidio alle costole nella finale contro De Minaur.

Nulla di preoccupante, ma è sempre meglio difendersi e volare per qualche giorno nel "buen retiro" della Val Pusteria dove incontrare finalmente i genitori e i nonni. La visita era in previsione dopo Melbourne, ma questioni di forza maggiore glielo impedirono, per cui il ritorno in Europa è sembrata una buona occasione per farsi qualche giorno lontano dai clamori mediatici.

A marzo lo aspettano un "tour de force" con il ritorno sui campi di Indian Wells dove lo scorso anno dovette arrendersi in semifinale a Carlos Alcaraz. La situazione oggi si è ribaltata con lo spagnolo che è stato eliminato dal cileno Nicolas Jarry a un passo dalla finale dell'Argentina Open, una situazione che potrebbe aprire la strada a Sinner verso il numero 2 del mondo. Dopo il Master californiano, l'azzurro proseguirà la propria trasferta americana con l'Atp Masters 1000 di Miami continuando la propria rincorsa verso la vetta del globo.

Vedi anche Tennis L'inarrestabile Sinner dopo il successo a Rotterdam: "Voglio ancora migliorare, orgoglioso del mio gioco"