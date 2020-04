Coronavirus: in Liguria si gioca a tennis da un tetto all'altro

Le partite e i tornei non mancano solo ai professionisti, ma anche a tanti giocatori amatoriali e ai tanti giovani che sognano di emulare le imprese dei loro campioni. Ai tempi del coronavirus, due ragazzine liguri si sono inventate un incredibile modo per aggirare il distanziamento sociale e tornare a prendere in mano una racchetta, palleggiando da un tetto all'altro dei rispettivi palazzi. Il video, pubblicato dall'account Twitter dell'ATP con l'hashtag "Tennis at home" è diventato presto virale.