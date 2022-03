Coppa Davis, Slovacchia-Italia 2-1: Bolelli e Sinner perdono il doppio, azzurri nei guai

TENNIS

La coppia tricolore cede 6-3, 1-6, 7-6(3) a Polasek/Zelenay: Italia a un passo dall’eliminazione

Italia a un solo punto dall’eliminazione nel turno preliminare di Coppa Davis contro la Slovacchia: a Bratislava gli azzurri perdono il doppio e vanno in svantaggio 2-1 nel risultato totale. Bolelli e Sinner cedono 6-3, 1-6, 7-6(3) alla coppia composta da Polasek e Zelenay e adesso sempre Sinner sarà costretto agli straordinari per pareggiare i conti in singolo, poi Sonego proverà eventualmente a completare la rimonta. twitter federtennis

Brutto passo falso dell’Italia nel turno preliminare della Coppa Davis contro la Slovacchia. A Bratislava sono i padroni di casa a condurre 2-1 dopo il doppio e gli azzurri sono a un passo dall’eliminazione: serviranno due vittorie nei singolari per una rimonta che varrebbe le Finals. Bolelli e Sinner cedono 6-3, 1-6, 7-6(3) alla coppia slovacca Polasek/Zelenay. Primo set a tinte slovacche con il break decisivo che arriva nel sesto gioco: passaggio a vuoto della coppia azzurra che non riesce a rialzarsi e va sotto facendo tremare Volandri in panchina. Nel secondo parziale arriva però prontissima la reazione di Bolelli e Sinner, bravi a recuperare mentalmente e imporre sin da subito la supremazia tecnica. Il break arriva già nel secondo gioco e una volta avanti il duo tricolore non cede più, rafforzando il vantaggio con un ulteriore break e chiudendo con un netto 6-1. Il terzo set è decisivo e diventa una guerra di nervi col pubblico di Bratislava che si scalda: nessuno perde il servizio e non viene concessa nessuna palla break, si decide quindi tutto al tie-break. Sinner sbaglia a rete sul 3-2 per la Slovacchia, Bolelli perde il servizio successivo e allora in un lampo il match va alla Slovacchia.