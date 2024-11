Coppa Davis: Olanda prima finalista, aspettando Italia-Australia

A portare il primo punto all’Olanda in semifinale ci pensa Botic van De Zandschulp, vincente per 6-4, 6(12)-7(14), 6-3 su Daniel Altmaier nel primo match in singolare. L’olandese si vede annullare una palla break nel quinto game, riuscendo poi a difendersi in quello successivo, quando a cercare di togliergli il servizio è invece il tedesco. La sfida resta quindi in parità, con l’equilibrio che si rompe però nel nono gioco: a trovare il break vincente è van De Zandschulp, grazie a un eccellente turno in risposta. L’olandese chiude poi il set nel game successivo in battuta. Il numero 80 al mondo si ripete quindi nel secondo set, quando toglie il servizio al rivale nel quinto gioco. Questa volta, Altmaier riesce però a reagire, cancellando quattro palle break nel settimo game e strappando poi lui la battuta a van De Zandschulp in quello seguente. Il set si decide quindi in un tie-break lunghissimo, dove ad avere la meglio 14-12 è il tedesco: Altmaier riesce a cancellare cinque match point, realizzando di rovescio quello che sarà probabilmente il punto più bello del torneo, e forza la sfida al terzo set. Qui a vincere è van De Zandschulp: l’olandese toglie due volte il servizio all’avversario e chiude poi al decimo match point, dopo 2h44’ di gioco.