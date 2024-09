Coppa Davis: l’Italia parte bene con il Belgio, Berrettini batte Blockx in rimonta

TENNIS

L'azzurro scivola nel primo set (3-6), poi rimedia e sconfigge il rivale (6-2, 7-5): ora Cobolli contro Bergs

Coppa Davis, i momenti clou del match tra Berrettini e il belga Blockx

























Dopo il successo all'esordio contro il Brasile continua nel migliore dei modi la Coppa Davis dell'Italia, che si regala il primo successo anche nella sfida contro il Belgio. Matteo Berrettini vince in rimonta contro Alexander Blockx, con il punteggio di 3-6, 6-2, 7-5. Il tennista romano cade nel primo parziale, salvo poi cambiare marcia per trionfare agilmente contro il ragazzo classe 2005 belga. Ora la sfida tra Cobolli e Bergs.

Parte bene l’Italia nella seconda sfida del Gruppo A di Coppa Davis, gli azzurri vanno sull’1-0 contro il Belgio grazie al successo in rimonta di Matteo Berrettini contro Alexander Blockx in poco meno di due ore di gioco. Nel primo set il giovane tennista belga (classe 2005) sorprende Matteo, che parte sottotono e commette un paio di errori di troppo. Sul 2-1 Blockx strappa il servizio al suo avversario, volando poi via sul 4-1 e gestendo abbastanza facilmente i suoi turni di battuta fino al 6-3 che vale l’1-0. Dal secondo parziale però è tutt’altro Berrettini: il romano tiene due volte il suo servizio a zero, questa volta trovando lui il break per scappare via e archiviare la pratica con un altro servizio rubato e il secco 6-2 per riportare la sfida in parità. Nel set conclusivo i due alzano il livello, sbagliando meno e tenendo saldamente i rispettivi turni di battuta. Matteo sul 2-2 ha la chance di strappare il servizio al suo avversario, ma il belga annulla la palla break e rimane in partita. L’azzurro arriva fino al 6-5, dove finalmente riesce a trasformare la palla break decisiva per il 7-5 che vale il 2-1 finale. Vince Berrettini in rimonta e permette all’Italia di portarsi sull’1-0.

BERRETTINI: "VITTORIA SPECIALE, GIOCARE PER ITALIA È UN SOGNO"

"È una vittoria speciale per mille ragioni. Sono solo contento di aver vinto. Non sono partito al meglio, ma il tennis è uno sport strano. Sono orgoglioso della maniera in cui ho lottato. Senza loro (rivolgendosi al pubblico, ndr) non sarebbe stato possibile". Così a Rai Sport, Matteo Berrettini, dopo aver battuto nel primo match della seconda giornata del girone A di Coppa Davis il belga Alexander Blockx. Berrettini, che ha fine match è scoppiato in lacrime, ha aggiunto: "Giocare per l'Italia è un sogno che diventa realtà".

