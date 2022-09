Coppa Davis, Italia-Croazia 2-0: Musetti stende Gojo, Berrettini batte Coric

TENNIS

All’Unipol Arena di Bologna il carrarese vince 6-4, 6-2, mentre il numero 15 al mondo trionfa in rimonta 6(4)-7, 6-2, 6-1

© ansa L’Italia parte bene e si porta sul 2-0 nei confronti della Croazia dopo i due singolari del gruppo A di Coppa Davis. Buon esordio per Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini: il toscano batte senza problemi Borna Gojo 6-4, 6-2, più complicato il compito del romano che, dopo un’intensa battaglia, supera Coric 6(4)-7, 6-2, 6-1. Ora il doppio con Fognini e Bolelli. In panchina, invece, Jannik Sinner pronto a rientrare nelle prossime gare.

MUSETTI-GOJO 6-4, 6-2

A Bologna non poteva esserci esordio migliore per Lorenzo Musetti in Coppa Davis: l’azzurro, davanti al pubblico di casa, regala il primo punto all’Italia nella sfida contro la Croazia valida per il girone A della competizione. Il punteggio finale dice 6-4, 6-2 a favore dell’italiano su Borna Gojo. Se il primo set ha avuto perlomeno qualche sussulto, di certo la stessa cosa non si può dire del secondo. Nel primo parziale parte leggermente contratto il toscano, ma al quinto game si porta in vantaggio di un break. Nel settimo arriva un gran turno di battuta del croato che gli permette di rimanere in gioco. Da qui in avanti il numero 30 al mondo aumenta il ritmo e chiude 6-4 il primo set. Nel secondo parziale la musica non cambia, anzi Musetti è concreto e sfrutta gli errori di Gojo portandosi sul 2-0. Il terzo game è quello più combattuto con cinque palle break per l’azzurro che alla fine ha la meglio. Nel quinto il croato prova a rimanere in partita grazie all’ottimo turno in battuta. Musetti al servizio, nell’ultimo game del secondo set, regala il primo punto all'Italia nella sfida contro la Croazia.

BERRETTINI - CORIC 6(4)-7, 6-2, 6-1

Matteo Berrettini soffre un po’ di più rispetto al match del connazionale Musetti, ma alla fine dopo più di due ore di battaglia porta a casa il successo contro Borna Coric con il punteggio di 6(4)-7, 6-2, 6-1. Un primo set in cui l’azzurro parte contratto e teso, al contrario il croato gioca sciolto costringendo Matteo a qualche colpo in più. Il tennista romano soffre ma rialza la testa e vince di prepotenza l’ottavo game, riportando in parità la sfida. Coric si porta sul 6-5 e Berrettini manda il primo parziale al tie break, tenendo la battuta a zero. Il campione del Queens rimonta da 6-2 a 6-4 poi cede il primo set al croato. L’azzurro reagisce nel secondo parziale e dimostra tutta la sua forza, mettendo Coric in difficoltà nella risposta. Sul 4-1 a favore del romano, il croato non demorde e si porta a -2. Berrettini non cede più, rafforzando il vantaggio e chiude con un netto 6-2. Il terzo set parte con qualche brivido per l'Italia, ma il numero 15 al mondo è bravo a tenere alta la concentrazione e si porta sul 4-1. Berrettini non sbaglia e chiude con un ottimo turno di servizio, consegnando all'Italia il primo punto in questa Coppa Davis.