Coppa Davis: finale Italia-Olanda, Volandri sceglie Berrettini e Sinner nei singolari e Vavassori-Bolelli nell'eventuale doppio

Sulla carta l'Italia ha la grande possibilità di chiudere già dopo i due singolari ed evitare di affidare le sorti della Coppa al doppio dove gli oranje hanno un grande interprete in Koolhof, che oggi si ritirerà comunque andrà. Berrettini se la vedrà con Van de Zandschulp (che dovrebbe giocare anche il doppio), numero 80 al mondo, che ha sconfitto Nadal nella sua ultima partita in carriera e poi ha firmato in doppio con Koolhof il punto del 2-1 sulla Spagna. Suo anche il successo su Altmaier in semifinale contro la Germania. I precedenti nei tornei Atp dicono 4-0 per il romano, che ha vinto l'ultimo confronto a Tokyo nel 2024 per 6-3, 6-4.