Coppa Davis: ecco il calendario, Italia-Argentina il 21 novembre

TENNIS

Le Final 8 sono in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre. Azzurri in campo da campioni in carica

© Getty Images L'Italtennis campione in carica scenderà in campo giovedì 21 novembre contro l'Argentina nei quarti di finale di Coppa Davis in programma sul veloce indoor del 'Palacio de Deportes José María Martín Carpena' di Malaga dal 19 al 24 novembre 2024. La prima partita vedrà in campo i padroni di casa della Spagna contro l'Olanda martedì 19 novembre, poi toccherà a Germania contro Canada mercoledì 20. Jannik Sinner guiderà l'Italia alla Final 8: il numero uno del mondo sarà nel quintetto azzurro con Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. Questi i nomi delle pre-convocazioni, da cui è stato escluso Matteo Berrettini. Ma le chiamate definitive sono previste a novembre.

Il programma inizierà martedì 19 con la sfida tra Spagna e Olanda alle 17. Il giorno dopo si giocherà l'altro quarto della parte bassa, tra la Germania e il Canada campione nel 2022, alle 12. Il 21 si giocherà anche Usa-Australia alle 10, la sfida da cui uscirà l'avversaria in semifinale dell'Italia o dell'Argentina. La prima semifinale, quella della parte bassa, è in programma il 22 novembre alle 17. Alle 13 del 23, invece, andrà in scena quella che potrebbe vedere impegnata l'Italia. Domenica 24 alle 16 la finale per il titolo.