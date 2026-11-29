Definito il tabellone dei Qualifiers 2027 della Davis Cup. Tra le sfide più interessanti del primo turno dei Qualifiers, in programma a febbraio, il confronto tra Germania e Croazia, in una rivincita della sfida del secondo turno delle qualificazioni 2026. Inoltre il Brasile che ospiterà i Paesi Bassi, finalisti nel 2024, e il Cile che farà visita alla Francia, vincitrice di ben 10 edizioni della Coppa Davis. Il primo turno dei Qualifiers si giocherà dal 5 al 7 febbraio 2027, mentre il secondo turno è in programma dal 17 al 19 settembre 2027. Le nazionali vincitrici del primo turno accederanno al secondo turno, previsto a settembre. La Spagna, finalista nel 2026, sarà nuovamente testa di serie numero 1 e accederà direttamente al secondo turno dei Qualifiers. A settembre affronterà una tra Giappone e Ungheria e, in caso di vittoria del titolo della Coppa Davis nella finale odierna, avrà la certezza di disputare in casa il proprio incontro. L'Italia, nazione ospitante e avversaria della Spagna nella finale di oggi, ha invece ricevuto una wild card per accedere direttamente alla Final 8 della Coppa Davis 2027. Le teste di serie del sorteggio sono state determinate sulla base della classifica provvisoria delle nazionali di Coppa Davis a fine 2026, che comprende anche i risultati delle sei sfide della Final 8 disputate finora nel corso di questa settimana. La classifica definitiva di fine anno sarà pubblicata la prossima settimana.