Coppa Davis, l'Italia si prepara ai sorteggi: evitata la Spagna, possibile incrocio con Argentina o Australia

TENNIS

La squadra di Filippo Volandri ha conquistato il girone A superando il turno insieme all'Olanda e finendo così nella parte alta del tabellone insieme agli Stati Uniti, possibile avversaria in vista delle semifinali

Quanta fatica per passare il girone eliminatorio, ma l'Italia ha centrato il pass per i quarti di finale della Coppa Davis a punteggio pieno vincendo tutt'e tre le sfide in programma a Bologna e volando a Malaga grazie a un ritrovato Matteo Berrettini. Un risultato decisivo complice l'assenza di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ma soprattutto che permette agli azzurri di avere un tabellone più agevole, evitando il pericolo Spagna già all'esordio nella fase a eliminazione diretta.

Avendo concluso al primo posto il proprio gruppo davanti all'Olanda, la squadra di Filippo Volandri dovrà attendere il sorteggio in programma giovedì 19 settembre sapendo che l'avversaria sarà una fra Australia e Argentina. La prima ci riporta alla mente dolci ricordi riguardanti la finale dello scorso anno, vinta proprio dall'Italia sconfiggendo per 2-0 gli oceanici e riportando così nel Bel Paese l'Insalatiera quarantasette anni dopo l'impresa di Adriano Panatta e compagni. Gli oceanici si sono dovuti arrendere per 2-1 alla Spagna chiudendo il girone B al secondo posto, non schierando però il numero della squadra, Alex De Minaur.

Un pericolo che potrebbe esser schivato se l'urna dovesse esser particolarmente clemente con l'Italia e dovesse far uscire il nome dell'Argentina, sulla carta la squadra più debole di quelle che hanno raggiunto la Final 8. In questo caso siamo di fronte a una squadra ben fornita di singolaristi con i vari Tomas Martin Etcheverry, Francisco Cerundolo e Sebastian Báez con quest'ultimo che è però apparso tanto opaco da esser sostituito al termine della sfida con il Canada. Vero che l'Argentina non ha avuto problemi contro la Finlandia e ha saputo eliminare la temibile Gran Bretagna, ma complice un doppio non all'altezza del compito e giocatori probabilmente al di sotto dei nostri Sinner e Musetti per l'Italia potrebbe essere un cliente appetibile.

In caso di semifinale a quel punto si aprirebbe la possibilità di affrontare gli Stati Uniti, favoriti in un eventuale scontro con Australia o Argentina. Dopotutto la profondità della formazione a stelle e strisce è ormai nota complice la presenza di fuoriclasse come Taylor Fritz, sconfitto in finale degli US Open proprio da Jannik Sinner. Dai giovani Mackenzie McDonald e Brandon Nakashima passando per il più esperto Reilly Opelka, il campo è largo e per questo motivo la squadra va tenuta sott'occhio anche in vista di una possibile vittoria finale.

Soltanto in caso di atto decisivo ci potrebbe essere invece uno scontro tra Sinner e Carlos Alcaraz, reduce dal successo della sua Spagna nel gruppo B. Gli iberici potrebbero trovare ai quarti una fra Olanda e Germania con il numero 3 al mondo che potrebbe ritrovarsi subito di fronte Aleksander Zverev che con la formazione tedesca non è riuscito a evitare il secondo posto nel raggruppamento C. Qualora ciò accadesse, a sorridere sarebbe il Canada che avrebbe di fronte i Paesi Bassi sapendo di poter accedere alle semifinali forte dell'eliminazione di una delle favorite per la conquista dell'Insalatiera. Chiaramente tutto potrebbe ribaltarsi con i nordamericani chiamati ad affrontare la Germania e gli spagnoli l'Olanda, ma questa situazione potrebbe comunque aiutare l'Italia verso il bis.