Caso Clostebol, Sinner sceglie un ex giudice della Corte Suprema inglese come arbitro

La difesa di Jannik Sinner non ha nominato Jeffrey Benz come era stato ipotizzato nei giorni scorsi, ma Lord John Dyson, ex giudice della Corte Suprema inglese, come arbitro di parte che sederà nel collegio arbitrale del Tas, il Tribunale Arbitrale dello Sport chiamato a esaminare il ricorso della Wada contro l'assoluzione del tennista azzurro per il 'Caso Clostebol'. Lo riporta Sky Sport.